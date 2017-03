Más de 30 años tenía la placa de bronce de Fátima

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los ladrones visitaron la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima y se robaron la placa conmemorativa de bronce que desde hace más de 30 años permanecía a las afueras de la Iglesia.



Mario Romo, sacristán, platicó que fue a las 06:00 horas del domingo cuando al llegar para abrir las puertas de la parroquia, se percató del robo de la placa que el padre Hugo Montaño colocó en agradecimiento a los que apoyaron en la remodelación.



"Para amanecer el día de ayer nos encontramos en que la placa ya no estaba y luego le informé al padre, y me dijo que le informara a las autoridades para que no se quedara así, y vinieron y tomaron datos y me dijeron que ya era la denuncia, porque me hicieron firmar como tres hojas", dijo.



El empleado de la parroquia localizada en las calles Guadalupe Victoria y Zacatecas, en la colonia San Benito, detalló que la placa fue colocada entre 1982 y 1986, después de la remodelación del templo, y medía alrededor de un metro cuadrado.



"Ahí había permanecido desde entonces, pero los que la quitaron tuvieron que haber sido entre tres o cuatro, porque estaba muy pesada, además llevaban herramienta y todo, la pared de piedra ni la dañaron, yo creo que sabían cómo quitarla", señaló.



Julio César Rivera Moreno, director de la Policía Preventiva Municipal, manifestó que este suceso es el único que se ha reportado ante la autoridad, por el delito de robo de placas conmemorativas, y que ni la de "El Moralitos" que se la robaron hace semanas, fue reportada.



"De hecho es la única que hemos recibido como reporte, de las otras no hemos tenido reporte hasta cuando salieron ahí en los medios", dijo.



El oficial explicó que realmente no se sabe si las placas que ya no se encuentran en los monumentos de la ciudad fueron robadas o no, ya que no se ha reportado ante la autoridad.



Pudieron haberlas retirado para darles mantenimiento, mencionó, el único reporte de robo ha sido la placa de la Iglesia de Fátima.