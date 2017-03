Causa problemas grupo de vándalos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta quince vándalos se reúnen casi a diario en el interior de un predio abandonado de la colonia Los Olivos, y los vecinos se dijeron aterrados por la situación y solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto antes de que suceda alguna tragedia.



El problema lo representa una construcción abandonada ubicada en la esquina de las calles Violetas y Pirul, al Sur de la ciudad, la cual funge como guarida de delincuentes y basurero clandestino para los vecinos.



"Incluso hacen hasta del baño ahí dentro, es una peste horrible, ya no aguantamos, yo tengo que echar aromatizante a cada rato porque no podemos ni comer, y más que vivimos con el miedo de los cholos que se meten ahí a drogarse", externó una vecina.



Por temor a represalias, los reportantes decidieron no proporcionar sus datos generales, ya que aseguran que los delincuentes los conocen y temen por sus vidas.



Los afectados platicaron que el fin de semana pasado estas mismas personas al parecer lesionaron con un hacha a uno de los vecinos, quien transitaba alrededor de las 01:00 horas a unas cuantas calles del lugar.



"Pero dicen que de ahí salieron (de la casa), al pobre ‘Bebé’ lo machetearon en el brazo, de milagro pudieron salvárselo, estamos con el corazón en la mano todos los días, y batallando con los olores feos, es un asco la verdad", detalló la reportante.



La vecina que vive a un costado hasta tuvo que levantar una pared, agregó, para evitar que los delincuentes irrumpan en su domicilio, evadir el mal olor y los animales que salen día y noche.



Por tal motivo los afectados solicitaron más seguridad en el sector y que la casa abandonada sea demolida o sellada, para evitar que sea refugio de delincuentes que sólo la utilizan para drogarse y delinquir.