Tiene Jesús Miguel un ángel en casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de las adversidades de la vida, Jesús Miguel Vázquez Durazo es un padre que haría cualquier cosa por su pequeña hija con parálisis cerebral.



Desde que Rosaura de Jesús Vázquez Flores tenía seis meses de nacida ha estado a cargo de su papá, quien la ha sabido sacar adelante, llenándola de amor, cuidados y mimos, siempre viendo por su bienestar.



Sus vidas dieron un gran giro hace nueve años, cuando ambos tuvieron un accidente automovilístico, que dejó secuelas irreversibles a Rosaura, que hasta el día de hoy no se puede valer por sí misma.



Jesús Miguel dijo que no es un sacrificio el que hace por su hija de 12 años de edad, ya que es su obligación y lo hace porque la ama y porque ella necesita estar en rehabilitación para que su cuerpo no se estropee.



"Desde siempre me he hecho cargo de Rosaura, ella son mis ojos, es a la única persona que tengo y no me cuesta nada cambiarla, bañarla, peinarla, limpiarla, darle de comer o llevarla a sus terapias.



"Es una niña con mucho ángel porque los médicos me decían que no se iba a recuperar y miren, aquí la tengo casi nueve años después, mi hija es la guerrera y la que trabaja duro para salir adelante", manifestó.



Después del accidente, la pequeña estuvo un año cuatro meses internada, con diagnósticos poco favorecedores.



"Desde que mi hija salió del hospital la he estado llevando a terapias, al CREE y al CRIT, en donde se han portado muy amables con nosotros", indicó.



Jesús Miguel trabaja la carpintería y con eso mantiene su casa, compra alimento y lo que requiera Rosaura.



"Yo trabajo la carpintería y por las noches instalo los muebles porque en la mañana llevo a Rosaura a terapias, pero ella anda conmigo todo el tiempo, si yo me voy a trabajar viene conmigo, nunca dejo sola a mi niña", indicó.



Padre e hija están unidos de por vida, pues Jesús Miguel añadió que su pequeña es una niña que le roba el corazón, la quiere, la ama y la quiere ver más recuperada.