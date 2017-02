Falta de reductores principal problema en colonia Pimentel

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La inexistencia de reductores de velocidad y la falta de educación vial de los conductores, que a diario hacen caso omiso a las señales de alto, es la principal problemática que enfrentan los habitantes de la colonia Pimentel.



Varios residentes en el sector manifestaron que por las calles cuya dirección es de Norte a Sur, o a la inversa, los automovilistas transitan a altas velocidades y no respetan los señalamientos, por lo que se suscitan choques de manera frecuente.



“Estaría bien que se colocaran topes para que los carros, que todos los días pasan volando, tengan más precaución, porque pasan por las calles como si éstas fueran grandes bulevares”, expresó Noelia Murillo.



La joven hermosillense señaló que sí hay conductores que hacen alto total en los cruces marcados, sin embargo son más los que ignoran las señales o incluso, aquellos que se ponen a competir.



“En esta calle (Suaqui) se estaciona mucho carro y a eso de las seis de la tarde, que empiezan a salir de los trabajos, ya tiene uno que andar con mucho cuidado porque salen bien recio”, explicó.



Norma Vidrio Federico, también habitante de la colonia Pimentel, acentuó que la colonia ha estado tranquila en cuestión de seguridad, pero que ahora lo que los vecinos piden es que se arregle el asfalto de las rúas.



“En muchas ocasiones hemos hecho el llamado a las autoridades para que nos arreglen el pavimento, porque ya está muy deteriorado, pero hasta ahora no se ha visto una respuesta”, comentó la señora.



Las fugas de agua potable también son una constante, dijo, y que a pesar de llevar tres meses reportando dos que surgieron sobre las calles Suaqui y Tabasco, la autoridad correspondiente aún no acude al llamado.