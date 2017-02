Realiza a diario un complicado traslado a UTH

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Antes de que los rayos del Sol comiencen a iluminar el día, Heriberto García se encuentra a la espera del camión que lo lleva a diario en un recorrido de más de una hora y media a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, donde estudia la carrera de Paramédico.



Heriberto se despierta a las 4:00 horas, pero cuando el sueño le gana se levanta a las 5:00, pues tiene que estar listo y esperar en la parada del camión por hasta 40 minutos para poder llegar temprano a su primera clase a las 7:00.



En su trayecto desde el Norte de la ciudad en el bulevar Solidaridad y Progreso hasta el Parque Industrial, donde se ubica la UTH y debido al mal servicio del transporte público y la demanda de la ruta que utiliza, el joven pasa casi cuatro horas al día arriba del camión.



Algunos compañeros estudiantes de Heriberto le han comentado haber sufrido algún asalto en la espera del camión, por lo que el joven prefiere caminar un poco y esperar camión en una zona más fluida.



En ocasiones tiene que tomar Uber o taxi y pagar alrededor de 150 pesos para poder llegar temprano a sus clases, y otras veces más, si la suerte no está de su lado, le toca el paso del tren, donde ha esperado de 15 a 50 minutos cerca del Parque Industrial.



El trayecto de su casa a la escuela es el más fácil, el de regreso es donde él y casi el 60% de los 4 mil 500 estudiantes de esta universidad que utilizan el transporte público presentan mayor dificultad.



Según datos de Femot, el número de unidades activas de la ruta 4 son 18 para Periférico y 18 para Centro, pero éstas no son suficientes para los alumnos, quienes esperan hasta 40 minutos para tomar una.



Debido a la gran demanda de la ruta 4, la única que circula frente al plantel, a la hora de la salida entre 13:00 y 15:00 horas, los alumnos ven pasar hasta cuatro o cinco camiones sin poder subirse, pues no hay espacio para nadie más.



"Por lo general salgo a las 2, agarro camión como a las 2:30, 2:40 y a veces hasta las 3 como es el único camión que entra, hay dos Conalep y es mucha gente, viene lleno, se hacen bola enfrente, no se recorren y los camioneros no dejan pasar por atrás", dijo.



Cuando el joven tiene práctica, tiene que llevar material de gran volumen que pesa alrededor de ocho kilos; los amontonamientos, y en verano la falta de aire, son las situaciones que a diario enfrentan los usuarios como Heriberto.



En un horario de 6:00 a 8:00 y de 18:00 a 21:30 horas, la ruta 6 transita frente al campus, pero los alumnos comentaron que sería más efectivo que esta ruta apoye en el horario de 13:00 a 15:00, pues es donde mayor demanda hay.



Después de que la ruta 4 no ingresara por más de una semana a la UTH, los alumnos han exigido a las autoridades aumentar el número de unidades, que mejoren el servicio y los accesos al campus, pero hasta el momento no han sido escuchados.