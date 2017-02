Sale adelante a base de su sabor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace un año y para brindar el sustento a sus nietos que quedaron a su cargo tras la muerte de su hija, la señora Francisca Laborín Grijalva vende tacos y tamales en el Ejido La Victoria.



El no perder la fe y amor por los suyos, es lo que la ha motivado a salir adelante pese a las difíciles circunstancias que he la impuesto la vida.



"Uno tiene que buscar la manera a como dé lugar, mi hija falleció y me dejó dos nietecitos, de 18 y 16 años, que pues ahora dependen de mí y con amor y paciencia hemos salido adelante", afirmó.



Tamales de carne y elote, tacos de barbacoa y cabeza, es lo que vende cada fin de semana en su puesto ubicado en la comunidad, por la avenida Edmundo Astiazarán esquina con Miguel Hidalgo.



"Ya no hallé trabajo en otra parte y ya mejor me dediqué a esto, mi esposo es ejidatario pero pues no puede ni trabajar, ahorita tengo que ver por mis nietos", dijo.



Cada fin de semana se ubica en tal lugar para vender desde las 07:00 hasta las 13:00 horas, agregó, esto para poder sacar el alimento diario en su hogar.



"Yo la verdad soy muy activa, tengo que moverme para salir adelante y siempre intento estar haciendo algo, me gusta hacer muchas cosas y me gusta cocinar para vender", comentó.