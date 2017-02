Muestran jóvenes su "Sabor Urbano"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La pasión por el baile mueve a cuatro jóvenes hermosillenses que conforman "Sabor Urbano", movimiento mediante el cual expresan su arte en las principales vialidades de la ciudad.



Gonzalo Esquer, Diego Escobedo, Christian Tacho y Andrés Robles son cuatro jóvenes, uno de ellos estudiante de la Universidad de Sonora, quienes al ritmo de la música deleitan las mañanas de los automovilistas que transitan por la calle Pino Suárez.



Los hermosillenses relataron que se encuentran bailando hip hop, desde hace 5 años pero fue hace apenas un mes que conformaron la agrupación con la cual buscan asentar el movimiento en la ciudad.



Andres Robles, miembro del grupo, relató que se situaron sobre tal vialidad de la Ciudad del Sol para que los transeúntes y automovilistas conozcan un poco sobre los pasos del break dance.



"Tenemos apenas un mes en ‘Sabor Urbano’, pero ya teníamos unos cinco o cuatro años juntos, apenas nos juntamos para empezar a hacer hip hop en general, intentamos varias cosas no nada más break dance.



"Esperamos que en un futuro sea un arte para todo el mundo no nada más que alcancemos un cierto rango, esto me pone muy alegre el día, me llena", comentó.



Por su parte, Christian Tacho agregó que en un futuro buscan recaudar fondos para formar una academia donde se difunda el baile urbano en Hermosillo.



"Estamos en este punto porque queremos hacernos notar, porque estamos comenzando y queremos recaudar fondos para en un futuro formar una academia y hacer muchas cosas", dijo.