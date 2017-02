Discuten regidores tema de alumbrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una Sala de Cabildo a su máxima capacidad, donde se podían observar a los regidores e invitados, se aprobó ayer concesionar el servicio de alumbrado público por los próximos quince años en Hermosillo.Los regidores estaban citados a las 08:00 horas, pero integrantes de los movimientos No al Gasolinazo Sonora y El Pueblo Unido Contra el Gasolinazo, así como algunos panistas, llegaron antes a Palacio para presionar a que no se votara a favor.Patrullas, elementos de seguridad y vallas estaban en calles aledañas, algunas personas que deseaban estar presentes no tuvieron entrada al lugar debido a que el lugar ya estaba en su máxima capacidad.Mientras ciudadanos esperaban que se abriera el acceso principal, los ediles del PAN en compañía de algunos miembros del partido a nivel estatal, buscaban acceder por uno de las puertas laterales casi 10 minutos después de la hora citada.Algunos manifestantes arremetieron a patadas contra la segunda puerta de hierro, pero los elementos de seguridad que se encontraban al otro lado lograron esposar a uno de los protestantes, por lo que los ánimos crecieron y los insultos no se hicieron esperar.A las 08:45 horas, ciudadanos a favor de las acciones realizadas por la actual administración aparecieron con pancartas donde demostraban su apoyo.Ambos grupos tuvieron algunas discusiones donde algunos integrantes fueron lastimados levemente, como es el caso de la señora Rosario, de 60 años quien resultó con algunos aruñones en su rostro.Pasadas las 9:00 horas más policías acudieron a Palacio Municipal para resguardar la entrada, lugar donde finalmente los grupos manifestantes se disolvieron, aunque el lugar permaneció cerrado durante toda la mañana.El Cabildo de Hermosillo aprobó ayer por mayoría calificada concesionar el servicio de alumbrado público al consorcio Construlita Lighting International y Lux System, con sede en Querétaro, Querétaro.Con 12 votos a favor de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, además de los del alcalde, síndico y representación étnica, y de la regidora del PAN, Diana Karina Barreras Samaniego, el dictamen se aprobó con dos terceras partes de los representantes del Cabildo (16 de 23 votos).Se interpondrá un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia para que se declare inconstitucional la concesión del alumbrado público, informó la dirigente de Movimiento Ciudadano María Dolores del Río Sánchez indicó que entre las irregularidades detectadas dentro del proceso de concesión destaca la omisión de revisión de la propuesta en las comisiones de regidores.El dirigente del PAN en Sonora, David Galván Cázares, aseguró que buscarán el sustento legal para impugnar dicha decisión, al considerar que no es necesario que se venda el servicio.El líder del blanquiazul reveló que también analizarán la expulsión de la regidora Diana Karina Barreras, luego de su voto a favor de concesionar el servicio de alumbrado público.