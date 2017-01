Viven a "oscuritas" y con inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La seguridad y el alumbrado público son las principales exigencias de los vecinos de la colonia La Rinconada de la Cruz.



Los robos son comunes en la zona, debido a que hay varios lugares donde se llevan a cabo acciones ilícitas,lo cual propicia este tipo de comportamiento en las personas del sector.



"Aquí ya casi todos nos conocemos por lo aquí a los de la colonia no les hacen nada, pero si ven a alguien desconocido sí lo asaltan, o al menos, sí le pegan un buen susto por andarse paseando en estos lares", comentó un vecino.



La presencia de la Policía es nula en el sector, a pesar de que algunos vecinos señalaron que en la colonia residen algunos elementos.



"Es como si no existieran, para acá nadie no viene (la Policía) es muy raro, a veces se ven algunas patrullas los fines de semana pero eso no es todos los días", dijo.



El alumbrado público es un factor importante en el problema de seguridad, ya que muchas luminarias han sido vandalizadas por los mismos residentes del lugar,los cuales "por hacer el daño" se han dado a la tarea de quebrar los focos de algunas calles, comentó Leonardo Mendoza, quien desde hace 45 años vive en la colonia.



Los diferentes callejones y calles se encuentran a oscuras desde hace meses, un claro ejemplo es la luminaria ubicada en la calle De la Santa Cruz, la cual hace más de un mes no ha sido arreglada por parte de las autoridades.



"Así como la calle esa (De la Santa Cruz) hay muchas más, sobre todo los callejoncitos que usamos muchos para llegar a nuestras casas, ya después de que anochece mejor ni salimos, no vaya a ser", indicó una vecina, quien omitió su nombre.



La pavimentación es otra necesidad fundamental para los colonos, quienes desde hace años comentaron que expresidentes municipales prometieron realizar trabajos de recarpeteo y colocación de carpeta asfáltica en algunas calles del lugar.



Esto ocasiona que con las lluvias, las calles que sí cuentan con pavimento se llenen de arena, la cual proviene de rúas que son de terrecería.



Los habitantes de la colonia Rinconada de la Cruz piden a las autoridades correspondientes realizar las acciones correspondientes para mejorar la calidad de vida de quienes viven en el sector.