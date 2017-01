Se abre camino en el mundo de las "Barber Shop"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ser una de las pocas mujeres que se dedican a la barbería es un orgullo para Gloria Lizeth Leal, pues sigue con el legado que le dejó su abuelo.



Desde siempre supo que quería ser estilista y ser igual que su abuelo y por eso se adaptó fácilmente a lo que hoy en día está de moda, las "barber shop".



Ella instaló su estética en su casa hace 10 años y conforme pasa el tiempo se ha hecho de clientes, la mayoría de ellos hombres, pues por su colonia, en la Benito Juárez, no hay tantas "barber shop" que pongan tanto empeño y detalle al cuidado de la barba.



"Gracias a mi abuelo que me heredó este talento; no cualquiera puede usar las herramientas para la barbería, yo uso navajas y se me da, lo aprendí de mi abuelo".



"Para mí y mi familia es un orgullo poder continuar con lo empezó mi abuelo, aunque él cerró su peluquería porque en la época de los hippies nadie se cortaba el cabello, lo bueno que ahora se usa tener el cabello no tan largo", destacó.



Hace un año su pequeño hijo de 14 años de edad le comentó a Gloria Lizeth Leal su inquietud por aprender a cortar el cabello, ella se sorprendió pero accedió y lo puso en un curso, hoy en día la ayuda en su negocio.



"Me siento muy orgullosa y feliz de que mi hijo a su corta edad haya decidido por sí solo esto porque no es algo que yo le inculque, creo que mi abuelo, mi hijo y yo somos a los únicos de la familia que nos gustó y nos apasiona", manifestó.



Sus días laborales son de lunes a domingo, cuando atiende a mujeres, niños y hombres y cada uno de ellos la visita desde hace años, pues es muy detallista.



Gloria Lizeth Leal Tapia tiene pensado ampliar su negocio y la mitad será de su hijo, un patrimonio que dejará para él para que pueda seguir adelante con la tradición.