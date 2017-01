Solicitan apoyo para reconstruir casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Unos cuantos minutos bastaron para que la vivienda de Juan Carlos Rivera, de 45 años de edad, se extinguiera por completo debido al incendio que se presentó la mañana del miércoles en la invasión Altares.



Vecinos de Juan Carlos platicaron que alrededor de las 7:00 horas, el afectado salió de su casa para ir a comprar alimentos en una tienda cerca de ahí, pero "de la nada", la casita construida de cartón y madera comenzó a incendiarse.



"Él fue a la tienda a comprar para hacerse desayuno, y cuando salió, luego luego inició el fuego, y rápido intentamos apagar la lumbre, pero ya no pudimos, se quemó todo", relató Adelina Lugo, quien es vecina de Juan Carlos desde hace más de 3 años.



Adelina detalló que Juan Carlos vive solo y no contaba con estufa, ni siquiera cerillos para atizar la hornilla que está por fuera de la casa donde prepara sus alimentos.



"Él ahorita está trabajando, es panadero, hace pan en una panadería y pues ayer (jueves) le dieron el día, pero hoy tuvo que trabajar porque tiene que comer, por mientras se está quedando con un vecino, porque se le quemó toda la ropa, la cama, hasta los papeles personales, no quedó nada", relató.



Entre todos los vecinos están apoyando a Juan Carlos para poder reconstruir su casita, añadió, ya que le regalaron unos barrotes y unas láminas, pero no es suficiente y con el sueldo que gana apenas y le alcanza para subsistir, con 150 pesos diarios.



Además, solicitaron apoyo de la comunidad de Hermosillo para ayudar a Juan Carlos, y así pueda iniciar desde "cero" lo poco o mucho que había forjado.



Las personas que deseen apoyar a esta buena causa, pueden comunicarse directamente con Adelina Lugo, al celular 6621872030, porque Juan Carlos no cuenta con teléfono.