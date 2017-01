Combina escuela con la gimnasia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La disciplina y el gusto por el deporte son las principales características de Regina Peña del Castillo para destacar en el mundo de la gimnasia, quien además de practicar diariamente mantiene un promedio de excelencia en la escuela.



A sus 9 años, Regina ha ganado más de 20 medallas en competencias locales y estatales de gimnasia, pero eso no la detiene para seguir con un promedio de 9.9 en la escuela primaria Margarita Romandía.



Regina inicia su día desde temprano, asiste a la escuela de las 07:30 hasta las 15:00 horas, y desde hace más de dos años acude a diario al Centro de Usos Múltiples a entrenar diversos deportes.



Desde los tres años, sus padres le han inculcado la disciplina en cada labor que realiza, comenzó desde pequeña en clases de ballet y después a gimnasia, pero también ha practicado natación, basquetbol y ha estado en la banda de guerra de su primaria.



"Todos los días practico dos horas de gimnasia, desde los 3 años voy a danza, en ballet y a los 7 años me quise cambiar porque me empecé a aburrir y me metí a gimnasia, mientras estaba ahí no sabía nadar y también me metí a natación", platicó.



Después de sus múltiples actividades, Regina eligió dedicarse concretamente a la gimnasia, pues afirmó que en el futuro espera competir a nivel profesional y ser maestra.



"Se me empezó a complicar ir a ‘basquet’ y a la gimnasia y después me quedé sólo en la gimnasia, así avanzo más rápido de nivel porque tengo más tiempo, voy en nivel cuatro, se empieza de promocional y luego en niveles desde el 1 hasta el 10", indicó.



Regina ha competido en la Copa Adria, Copa Star Gym y la Copa Olímpica en diferentes ciudades del Estado, pero en marzo acudirá por primera vez a competir en un nacional en Guadalajara.



Lo que más le gusta de este deporte es la gimnasia en piso, pues muestra una rutina con marometas, además dijo que trata de comer saludable y no faltar a las prácticas para no lastimarse.



"Te entretiene mucho dar las marometas, te divierte aprender y saber que si llegas en un nivel alto, te sientes una ganadora, te sientes muy padre, porque es bien difícil la gimnasia y muy peligrosa, ya me he doblado el pie, ‘esguinzado’, hay que saber hacer las cosas bien".