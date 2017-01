Llamado oportuno ayuda a María

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gracias a una llamada a Bomberos, María Viola Bernal, de 83 años de edad, recibió la ayuda que necesitaba luego de caerse en su hogar y no poderse levantar.



Elementos de Bomberos forzaron la puerta de la casa que la señora Viola Bernal golpeaba con un palo para pedir ayuda.



Al entrar en el hogar de la colonia Centro, ubicado en la esquina de la calle Rayón y avenida Doctor Noriega, era evidente la urgencia de una limpieza profunda.



Y es que era difícil poder caminar entre papeles, cajas, platos y vasos desechables, así como una gran cantidad de desperdicios, mismos que provocaron la caída de la señora María cuando iba a la cocina.



Cuando ella empezó a golpear la puerta con un palo al no poderse levantar, personas que pasaban por el lugar pidieron ayuda a Bomberos.



Su casa desprendía fuertes olores por la falta de limpieza en todas sus áreas. Desde la cocina hasta el baño.



La cama, muebles y hasta el baño estaban también llenos de basura y el refrigerador ya inservible, pero aún con restos de alimentos.



UN SOBRINO LA VISITA



María Viola Bernal comentó que un sobrino es el que le manda comida, pero que no cuenta con ningún otro apoyo, pues hace años que otra sobrina de nombre Mónica no la visita y dejó de tener contacto con ella.



Viola Bernal a pesar de su edad escucha perfectamente, tiene buena vista y es una mujer alegre y amable.



Contó que desde hace años sufre una fuerte depresión.



"Desde que se fue mi hermana y mis sobrinos de la casa, de eso hace más de 30 años, entré a una depresión muy tremenda, me quedé sola y ya no me importó nada".



"Ya sé que vivo en un cochinero pero no puedo hacer nada, casi no me puedo mover y no me importa nada", manifestó.



Personal del área de sanidad y limpieza de Servicios Públicos Municipales empezaron con el aseo del lugar, primero sacando toda la basura.



Como parte de la limpieza tuvieron que tirar los zapatos, por lo que sólo se quedó con un par.



Socorristas de Cruz Roja verificaron su estado de salud, determinando que se encontraba bien, y aunque se le ofreció llevarla a una casa hogar para que estuviera acompañada y en mejores condiciones ella se negó.