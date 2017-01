Afiliados a CTM podrán acceder a la tarifa social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El inicio de una jornada de información en centros de trabajo que servirá a su vez para incorporar beneficiarios a la tarifa social en el cobro por el servicio de Agua Potable, anunció el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, a trabajadores afiliados a la CTM."Maloro" Acosta asistió como invitado junto con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a la apertura de cursos de la Licenciatura en Gestión Social del Trabajo que promueve el organismo gremial y aprovechó la ocasión para referirse al tema de Agua de Hermosillo.Precisó que son tiempos difíciles, tanto para las familias como para el Gobierno municipal, que enfrenta este 2017, con una disminución de mil 500 millones de pesos en su presupuesto.Ante esta situación "Maloro" Acosta indicó que en solidaridad con miles de familias trabajadoras afiliadas a la CTM, se les apoyará para que accedan a la tarifa social de agua potable.Mencionó que en los próximos días se formalizará el convenio con la CTM para que personal de Agua de Hermosillo acuda a los centros de trabajo y aplique estudios socioeconómicos y determine qué trabajadores son sujetos de ser beneficiados con la tarifa social, de manera similar al que se aplica a otras organizaciones como la Unión de Usuarios."Vamos a apoyarlos para informarles, primero, que el cobro del drenaje no es un cobro nuevo, no se vale engañar a la gente", dijo.Lo que se hizo fue un desglose del recibo para transparentar lo que realmente se gasta por consumo de agua, que se cobra desde hace décadas por el drenaje y que se tenga claridad de que el cobro del saneamiento es sólo sobre el gasto de agua, no sobre los dos rubros (agua y drenaje) que antes se juntaban en un solo concepto, explicó.