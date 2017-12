Sin reportes por detonación de armas de fuego

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No se registraron denuncias por detonaciones de arma de fuego durante los festejos de Navidad, informó el comisario jefe de Seguridad Pública de Hermosillo.



Antonio Salcedo Puente explicó que durante los días 24 y 25 de diciembre se registraron 969 llamadas al 911, de las cuales 56 fueron reportes por detonación de fuegos artificiales, pero ninguna por armas de fuego.



"Recordemos que muchas personas confunden la pirotecnia con detonaciones con arma de fuego, pero en esta ocasión no, únicamente tuvimos 56 reporte por ese motivo (pirotecnia) y ninguna llamada por disparos de arma de fuego", dijo.



El operativo de seguridad en Hermosillo se llevó a cabo desde las 06:00 horas del 24 a las 06:00 horas del 25, agregó, en el que participaron todos los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, ya que no hubo vacaciones ni descansos para nadie de la corporación.



Salcedo Puente destacó que a diferencia de años anteriores, en materia de Tránsito se implementaron tres filtros integrales para la conducción responsable, dos en Hermosillo y uno en Miguel Alemán.



"Entre el 24 y 25 tuvimos a 106 personas detenidas por la ingesta de alcohol. Cabe mencionar que son conductores que traían aliento alcohólico y otros que fueron cambio de conductor, y de las 106 personas, 48 fueron cambio de conductor", indicó.