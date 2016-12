"El Roger" no se dobla ante nada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un problema en los riñones y la diálisis que recibe dos veces por semana no detiene a Mario Javier Ramírez Pérez, al que hace dos años le diagnosticaron su padecimiento.



La vida y los días no han sido nada fáciles para "El Roger", como mejor lo conocen, pues el dinero que gana boleando y reparando zapatos a veces no le alcanzan, al grado que a la fecha no se ha realizado unos análisis.



Para no pensar en su enfermedad su mejor terapia es trabajar, algo que hace lo más que puede.



"No es que sea difícil vivir así porque depende de la mentalidad que tenga cada persona, yo le doy gracias a Dios que estoy vivo y que esto que me está pasando es otra etapa más de mi vida porque a como me vi ya estuviera arriba con el Creador, pero no me quiso allá arriba".



"El trabajo es una distracción porque no estás pensando en la enfermedad, aparte con el trabajo atraemos un poco de dinero para subsistir porque esta enfermedad es muy cara", resaltó.



Su esposa e hijos han sido un motor muy importante y un soporte incondicional desde que le diagnosticaron la enfermedad, ya que su hijo le ayuda económica y emocionalmente al igual que su esposa, que aunque ella también está enferma siempre está a su lado.



Hoy en día los gastos de medicamentos y análisis se están comiendo las ganancias que "Roger" tiene al reparar calzado, y aunque diciembre es su mejor época, el dinero le tiene que alcanzar para mantener a su familia.



Ramírez Pérez requiere la solidaridad de todos, más ahora que los análisis que se tiene que realizar cuestan mil pesos y por el momento no tiene esa cantidad.



Si gusta apoyar a "Roger" puede llevar su calzado o artículos de piel para que los pinte en la esquina de un parque ubicado entre la avenida Luis Orcí y Lázaro Mercado, en la colonia Sahuaro.