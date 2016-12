Ven pasar los días entre frío y hambre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un taco se convierte en la comida de todo un día, una cobija en el abrigo de cada noche y un trozo de leña ardiendo simula un hogar caliente para las personas que viven a un lado de las vías del ferrocarril, en la colonia Café Combate II.



Las condiciones en las que viven en ocasiones son deplorables, pues tienen que hacer sus necesidades debajo de un árbol, taparse con lonas, cartones o con lo que encuentren, las cosas se les han puesto difíciles y más con las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad.



Migrantes e indigentes que ahí pasan los días y noches están inquietos por conseguir un trabajo, aunque la mayoría de ellos labora en campos agrícolas, trabajo que es temporal, al igual que los de albañilería o hasta jardinería.



Siempre están a la espera que llegue alguna persona que los contrate, y aunque en ocasiones es difícil confiar, lo tienen que hacer para poder tener dinero y comprar alimento.



Luis Alberto Campos tiene cinco años viviendo en esa zona, va y viene, ya que su trabajo en el campo es por temporada.



Comentó que estar con sus amigos, viviendo a un lado de las vías, se ha convertido en algunas ocasiones en descanso, pues algunos contratistas los tratan mal y se aprovechan de ellos.



"Trabajo en los campos agrícolas y la mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos a eso pero por una u otra cosa los contratistas se meten en medio y nos roban un poco el dinero de nuestro trabajo y por eso a veces renegamos".



"Nos componemos de personas que trabajamos en los campos agrícolas, no somos flojos sino que en ocasiones salimos al campo y la gente no ve eso", manifestó.



Sufren en invierno



El frío es la época más difícil para ellos, al grado que algunos duran horas y horas tapados con cobijas o lo que sea o se mantienen en lugares donde haya mucho Sol.



"Uno se impone al frío pero a veces hace mucho y pues tenemos que arreglárnosla pero también estamos agradecidos con los ciudadanos porque sí nos apoyan, esta es un área en donde también la Policía nos cuida y no nos molesta", resaltó.



La mayoría de las personas son de paso, de otros estados o de otros municipios de Sonora, pero al reunirse en las vías del tren todos se apoyan y cuidan como pueden.



Ave de paso



Luis Alberto Alcaraz no está mucho tiempo en el lugar, puede quedarse 20 días o hasta un mes porque los trabajos que agarra son temporales.



"En esta época la pasamos un poco duro porque hace mucho frío y nos afecta mucho más a los que no traemos cobijas pero casi la mayoría estamos a la deriva pero yo me quedo máximo un mes porque me voy a trabajar al campo", indicó.



Cada uno de los hombres que ahí se alberga tiene la esperanza de encontrar trabajo rápidamente y que los ciudadanos se solidaricen en este tiempo de mucho frío, donde las temperaturas hacen que sus pies, manos y huesos se congelen.



PARA SABER



Si desea llevar algún tipo de ayuda, este grupo de migrantes e indigentes pasan las noches y parte de los días por la calle Salamanca frente al Colegio San José, en la colonia Café Combate II, cerca del ejido La Victoria.