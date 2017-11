Gobernadora recibe distinción como Mujer del Año 2017

(GH)

La gobernadora Claudia Pavlovich fue nombrada la Mujer del Año 2017 por la Coordinadora General del Patronato Nacional de la Mujer del Año A.C., Kena Moreno.



Beatriz Paredes Rangel, quien es Mujer del Año 1989, expresó las virtudes que llevaron a sumar a la Gobernadora Pavlovich, a las 56 Mujeres del Año que se han reconocido por impulsar el papel de la mujer en México.



Kena Moreno, entregó a la Gobernadora Pavlovich la medalla conmemorativa a la Mujer del Año 2017.



En el recinto histórico del Museo Nacional de Antropología, la Gobernadora Pavlovich, notablemente emocionada y orgullosa, subió al estrado y agradeció a quienes han sido participes de sus tropiezos, alegrías y éxitos.



Destacó que el trabajo, disciplina, esfuerzo, pero sobre todo la enseñanza de sus seres queridos le permitieron aspirar a ser condecorada con este galardón.



“Éste premio no es sólo para mí, éste premio es para muchas y muchos que tocaron mi vida, que contribuyeron en mis logros, muchas y muchos que sabiendo o no, que conociéndonos o no, viviendo en la misma generación o no, han sido motor, inspiración o acicate para que siga adelante”, afirmó.



CPA añadió que este premio es también de los millones de sonorenses que día con día construyen un mejor Estado, y que luchan para que Sonora sea un ejemplo a nivel nacional en todas sus áreas, dándose a notar por sus logros y reconocimientos en transparencia, educación, economía, y demás fortalezas.





Ademas, resaltó que seguirá promoviendo el empoderamiento de la mujer en Sonora y generando leyes en el combate a la violencia de género.



Agradeció al Patronato Nacional de la Mujer del Año, y su coordinadora Kena Moreno por tomar en cuenta su labor y reconocerla con un premio tan distinguido, el cual tendrá en todo momento presente para recordarle la responsabilidad que tiene ante las mujeres, ante su tierra y su país.



En el evento se le rindió un minuto de aplausos a la recién fallecida Rosario Green, Mujer del Año 1998; además el dueto sonorense Ariadne Montijo y Édgar Ruiz, deleitaron a los presentes con los temas Gracias a la Vida y Sonora Querida.