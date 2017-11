Cobra Agua de Hermosillo 70% del líquido que se utiliza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fugas de agua potable, tomas clandestinas y la planta tratadora, son los rubros en los que el organismo operador de Agua de Hermosillo (Aguah) pierde más recursos cada mes.



De acuerdo con información proporcionada por la paramunicipal, de un estimado de 100 millones de metros cúbicos de agua que se distribuyen en la red, cerca del 30% no se cobra debido a fugas y tomas clandestinas.



Indicó que percibe al año cerca de mil millones de pesos, de los cuales 500 se van al pago de energía eléctrica, menos de cien millones se utilizan para hacer reparaciones y el restopara el pago de nómina de los trabajadores.



También precisó que la cartera vencida de usuarios que no pagan el servicio de agua potable ronda entre los 900 y mil millones de pesos; sin embargo, de dicha cifra sólo 300 o 400 millones pueden ser cobrados.



Esto se debe a que los consumidores viven en casas invadidas, en invasiones o los recibos de cobro tienen más de diez años sin pagarse al organismo, subrayó Agua de Hermosillo.



Carecen del servicio



María del Rosario vive en la zona cercana al Cerro Colorado, tiene más de diez años viviendo en el lugar con su familia y carece de los servicios básicos de forma regular, por lo que han tenido que hacerlo de manera clandestina.



"Ahí no hay nada, todos estamos colgados de la luz, del agua, ahí te instalan todo así porque todavía es invasión y pues tenemos que colgarnos para tener agua de perdida", relató.



Como María del Rosario hay muchos hermosillenses que viven en invasiones donde, por la falta de la regularización de las tierras, tienen que conectarse ilegalmente a las tuberías del líquido.



De los cien millones de metros cúbicos de agua que se generan cada mes, se pierden en las tomas clandestinas alrededor de 20 millones que no son cobrados, sobre todo en asentamientos irregulares de la ciudad, reiteró Aguah.



Además, debido a las fugas de agua potable en las calles, también se registra una pérdida de entre diez y 15 millones de metros cúbicos del líquido al mes.



No es rentable



En el caso de la planta tratadora, la operación mensual cuesta aproximadamente 15 millones de pesos, mismos que se recaban del cobro de saneamiento en el recibo de los hermosillenses.



Según datos de la paramunicipal, de 70 millones de metros cúbicos que son tratados se comercializan aproximadamente 40 millones a ejidatarios y una empresa de gas natural, pero se recupera menos de medio millón de pesos mensuales.



Esto representa un gasto de 180 millones de pesos anuales para la operación de la planta y una recuperación que apenas alcanza los cinco millones de pesos al año, informó.



El director del organismo, Renato Ulloa, ha reiterado en diversas ocasiones que la planta tratadora no es rentable, debido a que no se puede comercializar el agua tratada a más empresas, por la falta de infraestructura en la zona aledaña a la planta.