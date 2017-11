Traspasa el viento helado paredes de cartón y lámina

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Beatriz Elena vive desde hace nueve meses en la invasión 10 de Mayo, en un pequeño cuarto construido de cartón y láminas, la mayoría de ellas con agujeros por donde se cuela el viento; este invierno será el primero que pase ahí, dijo, y teme sufrir por el frío.



Una sola cobija la arropará a ella y a su familia, precisó Beatriz Elena Rivera Molina, una mujer de 30 años de edad. Y aunque no sabe cómo estarán las temperaturas, ya se siente desprotegida porque no tiene los recursos para prepararse ante llegada de la siguiente estación del año.



Durante el verano, asegura, soportó el intenso calor que penetró las paredes de su hogar y las inundaciones que provocaron las lluvias, pero tiene miedo de la experiencia que pueda dejarle el primer invierno en la invasión 10 de mayo.



"Me tocó un poco el frío hace unos días, por lo que acabamos de tapar el techo, porque por ahí se metía lo helado; andamos consiguiendo cobijas con las personas que pasan vendiéndolas o con las vecinas.



"Aquí no nos ha tocado el invierno, pero sí las lluvias y los calores. Lo helado en sí no, pero en la noche ya se siente y el viento se mete por las rendijas y los hoyos de las paredes", relató Beatriz Elena.



Además del frío, puntualizó, también se enfrenta a una vida difícil como invasora de tierras, ya que existe la posibilidad de que sea desalojada de donde vive y de que se quede sin un techo donde resguardarse.