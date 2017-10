Ayuda enviada de Hermosillo a damnificados supuestamente se vende en la CDMX

(GH)

Ayuda que enviaron los hermosillenses a los damnificados por el sismo en la Ciudad de México se han encontrado supuestamente en reventa.La información la dio a conocer la vloguera Sury en un video publicado en su cuenta de YouTube “QueFishTV”.La joven se dio a la tarea de salir a las calles ya que, según dijo, había escuchado rumores de que personas estaban vendiendo los víveres que les habían donado.En un primer día, mencionó, recorrió todos los mercaditos de la delegación Nezahualcóyotl, pero no encontraron nada.Sin embargo, decidió acudir nuevamente el día siguiente, sólo que en esta ocasión fueron a Tepito.Luego de caminar varias cuadras sin encontrar evidencia, se toparon con un puesto muy particular.En ese se ofertaban productos que son muy poco frecuentes verlos en los stands de los tianguis, ya que eran productos de limpieza, higiene personal y alimentos.Y al revisar unas latas de atún que estaban ahí, decidió comprarlos, y se llevó la sorpresa.La lata de atún tenía la leyenda: “Todo estará bien. Desde Hermosillo” y el otro “No me vendas".Aunque este reportaje no está verificado, sí ha habido rumores de que en algunas áreas de la Ciudad de México se están comercializando los productos enviados a los damnificados.Las autoridades no han emitido ninguna información al respecto sobre si realizan alguna investigación.