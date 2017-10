Acomodan mejor a vendedores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por petición de los vecinos de la colonia Amapolas, los puestos de venta en las festividades de San Judasno estarán en el acceso principal a la capilla, informó Luis Armando Becerril Calderón.



El director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosilloexplicó que ahora los puestos de venta de artículos religiosos y comida, estarán ubicados por la calle Revolución.



"No vamos a tener ningún vendedor en el acceso a la capilla de San Judas, la calle Fresnos hasta donde termina la Iglesia no va a haber ningún vendedor, empezarán de la Iglesia hacia el Oriente y la Revolución", dijo.



Becerril Calderón indicó que hasta el momento van 30 permisos solicitados de los 52 que se emitieron el año pasado, por lo que esperan que este viernes se instalen más.



Además, recalcó que los juegos mecánicos se ubicarán en un domicilio particular en la calle Fresnos para no entorpecer el paso de los vehículos.



Sobre los permisos para ventas en los panteones municipales con motivo del Día de Muertos, el funcionario públicodetalló se han autorizado 130 permisos en el Panteón Municipal, 95 en el Yáñez y 24 en el de la colonia Palo Verde.