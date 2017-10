Muestran devoción por San Judas Tadeo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La gran devoción de sus fieles va en aumento, decenas de hermosillenses acuden entre lágrimas con ofrendas de flores y veladoras a su capilla para darle gracias una vez más por lo que ha hecho por ellos.



San Judas Tadeo es una presencia religiosa que tiene miles de fieles, y una de sus devotas, doña Dolores Barrera Moreno, acude desde su casa, en la colonia El Ranchito, a la parroquia en la colonia Las Amapolas para pagar su manda.



"Yo vengo a pagar una manda que ofrecí por una nuera que estaba muy enferma; duró viernes, sábado y domingo; un lunes yo la llevé al hospital por el oído y le pedí, le rogué, le supliqué a San Juditas Tadeo que me la salvaraporque ella está embarazada y no le podían dar medicamentos, entonces pues ya vine y le rogué a él y ahorita ella está bien.



"Vengo desde El Ranchito caminando, desde el día 9 tengo mi manda, esa fue mi promesa: Desde el día que ella saliera del hospital yo iba a venir a pie, y desde entonces he llegado aquí", aseguró.



Hincados y llorando a los pies de la figura de San Judas Tadeo, sus fieles le brindan oraciones recordando la importancia que tiene entre la comunidad, en especial para los habitantes de la colonia Las Amapolas.



Siempre presente



La creencia hacia el santo ha hecho que don Jesús García Hurtado esté presente todos los días por fuera de la parroquia, vendiendo veladoras con la imagen de San Judas Tadeo, pues le está agradecido de haber podido recuperar un poco la vista, después de ser detectado con glaucoma en el año 2012.



"San Judas me concedió un favor: Yo estuve un año sin ver nada; tanto le pedí ver que lo enfadé, me levantaba en las madrugadas llorando por poder ver un poquito, porque yo no quiero ser una carga para mi familia; al tiempo, a los 10 meses comencé a ver poquito, él intercedió porque le pedí mucho", afirmó.



Esta noche y mañana se espera la llegada de miles de feligreses que acudirán de diferentes partes, no sólo de Hermosillo, sino también de otros lugares del Estado para pagar las mandas que han sido prometidas.