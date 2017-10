Desprende mal olor un predio abandonado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De basurero ha sido tomada una construcción abandonada en la calle Pitahaya Madura, entre Libertad y Del Delfín, en la colonia Los Olivos, situación que mantiene molestos a vecinos, quienes no soportan el olor que desprenden los desperdicios.



Tras vivir aproximadamente 25 años en la colonia, don Saúl Molina comentó que desde que tiene memoria el inmueble se encuentra en esas condiciones, y la basura y maleza ha aumentado drásticamente.



"Yo tengo 25 años viviendo aquí y desde entonces ha estado así la casa esa, y últimamente ha aumentado la suciedad, sale mucha maleza y pues la basura que la gente tira es un cochinero y a veces es una peste", afirmó.



A pesar de los esfuerzos que se han hecho por limpiar el lugar, este no tarda en volver a estar sucio, pues añadido al cochinero que se encuentra ahí también ha sido tomado como baño público.



"A parte de la basura, otro de los problemas es que ahí lo agarran de baño y es un olor espantoso, también ahí se juntan algunos vaguitos a hacer sus cosas, es un degenere; sí es causante de problemas pero qué más podemos hacer", aseveró Petra Domínguez, vecina de la colonia Los Olivos.



Residentes del sector solicitaron el apoyo de los demás vecinos afectados para limpiar el sitio para evitar que se acumule basura y que no sea tomado como baño.