Incluyen 3 parques área para mascotas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres parques públicos en Hermosillo cuentan con área para mascotas y dispensador de bolsas para excremento, que tienen como objetivo mantener limpios los espacios.



Los parques de la colonia Pitic y Misión del Real y la Plaza Zaragoza, son los que cuentan con dispensadores, aunque no siempre cuentan con bolsas.



Carolina Araiza, directora de Pata de Perro, indicó que aunque haya estos dispensadores, es responsabilidad del dueño de la mascota cargar con una bolsa para recoger las heces de los animales y depositarlas en un contenedor de basura.



"Soy de la opinión que deben existir espacios diseñados para mascotas, sobre todo por su seguridad y por las personas que no son afines, pero los dueños deben cargar con su bolsa para recoger las heces y muchas veces no lo hacen", dijo.



La directora de la asociación indicó que el Reglamento de Tenencia de Mascotas de Hermosillo dice que es motivo de sanción que las personas no recojan las heces de sus animales en espacios o vías públicas.



La sanción ronda los 800 pesos, pero hasta el momento no se ha aplicado ninguna por ese motivo, agregó.



Según el director del Centro de Atención Canina y Felina, Ariel Félix Ortiz, en Hermosillo hay una población estimada de 122 mil perros y cada animal produce un promedio de 400 gramos de excremento al día, por lo que a diario se generan cerca de 49 toneladas.



"La Secretaría de Salud estima que por cada siete habitantes hay un perro, ahorita andaremos alrededor de 122 mil perros y cada uno genera de 200 a 600 gramos de heces cada día", detalló.



Félix Ortiz aseveró que las heces que quedan sobre la vía pública se pulverizan y son respiradas o depositadas en bebidas o alimentos que llegan al humano y puede ocasionar enfermedades gastrointestinales.



El director del CACF reiteró que los dueños deben cargar con una bolsa a cada lugar donde salga a pasear a las mascotas, recoger las heces, echarlas a la bolsa, cerrarla bien y depositarla en un contenedor de basura.