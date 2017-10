Llenan "cochinones" parque con basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Montañas de basura cubren algunas partes del parque ubicado en la calle San Roberto, entre Galilea y Babilonia, en la colonia San Bosco, por lo que vecinos solicitan la limpieza del sitio ya que lo consideran antihigiénico.



El problema de la basura aumentó tras la última limpieza que se hizo por parte del Ayuntamiento, pues la gente de la colonia volvió a tirar desechos en el sitio que ya estaba libre de suciedad.



"Está totalmente sucio el parque, el Ayuntamiento lo limpió y estaba impecable, no en esas condiciones, pero de repente lo llenaron de basura los mismos vecinos de aquí; no sé quiénes pero son de la colonia", aseguró Estela Sotomayor, vecina de San Bosco.



Otra de las vecinas, de nombre Cristina Fuentes, mencionó que al parque no se le da el mantenimiento correspondiente por parte de los vecinos, pues se puede apreciar el mal estado de los aparatos de juego.



"Cómo es posible que los espacios públicos estén de esa manera, es que la gente no cuida lo que tienen y ahí andamos queriendo que el Ayuntamiento esté limpiando todo, la gente es muy sucia y se les hizo fácil tirar el cochinero ahí, los juegos están ya muy feos y oxidados porque no se les da el cuidado adecuado", señaló.



El problema de suciedad del parque mantiene inconformes a los residentes de San Bosco, por lo que pidieron a quienes han contaminado ya no hacerlo, pues es el lugar de recreación de los pequeños de la colonia.