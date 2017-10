Montan estudiantes altares revolucionarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pascual Orozco y Refugio Farías, esposos, están sentados frente a su altar de muertos: En él, observan sus fotografías, comida, frutas, agua y veladoras sobre un largo mantel negro que, aseguran quienes dejaron las ofrendas, representa lo malo que este hombre hizo en vida.



"Yo, la verdad, fui un traidor: Traicioné a Francisco I. Madero, me uní a Victoriano Huerta y en el año 1915 fuimos obligados al exilio; luego me tocó morir durante mi última excursión a Estados Unidos", narró el hombre de bigote, que en realidad es Martín Castro, estudiante de tercer semestre de preparatoria.



"Supe que mi esposo hizo algunas cosas que no debía", narró Refugio, quien fue representada por Guadalupe Trevizo, también estudiante, "Francisco I. Madero ha estado enojado con Pascual todo el tiempo que hemos estado en ‘otro lugar".



En el segundo Concurso y Exposición de Altares de Muertos, del plantel Hermosillo Ocho del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), doce equipos de estudiantes participaron con altares, corridos y calaveritas literarias dedicadas a la Revolución Mexicana.



"Este año estamos en el pilotaje del nuevo modelo educativo en Cobach", narró Pamela Corella, maestra de historia, "estamos haciendo una prueba de un proyecto transversal en donde se involucra Historia, Arte, Literatura y hasta Matemáticas.



"El conocimiento no es aislado, la historia no es aislada, porque tiene a las otras ciencias auxiliares que ayudan para el aprendizaje del alumno; estamos celebrando el centenario de la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, en ese momento, en un contexto de Revolución", dijo.



Los altares elaborados por la comunidad estudiantil tuvieron como protagonistas a personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata y Victoriano Huerta, así como a "La bola", que son todos esos campesinos que fungieron como carne de cañón y no fueron reconocidos por la historia.



De igual forma, las mujeres tuvieron una excelente representación con personajes como las "soldaderas" o "Adelitas" y la coronela zapatista Rosa Bobadilla, un trabajo que se discutió y se llevó las palmas del jurado, otorgándole el primer lugar.