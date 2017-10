Presentan Diccionario de la Constitución escrito por Biebrich

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una lectura obligada a interesados de la cultura de México es el Diccionario de la Constitución Mexicana tomo II y III, escritos por el ex gobernador de Sonora y catedrático, Carlos Armando Biebrich Torres.



Durante la presentación del libro, el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras dio el mensaje de bienvenida a los presentes en la introducción de dicha obra.



"La universidad se complace en ser sede de los últimos dos volúmenes del diccionario que resume la evolución constitucional de México hasta el año 2016, en tema de extraordinaria trascendencia y gran valor académico para los curiosos del derecho y las ciencias sociales", comentó.



La autoridad de la Máxima Casa de Estudios relató que el autor es egresado de la institución con mención honorífica, además de ser dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios.



Consideró un orgullo el constatar su desarrollo y desempeño profesional, además de sus éxitos en el ámbito político como Gobernador de Sonora, subsecretario de Gobernación, diputado federal, entre otros cargos.



RESPONDE LOS "¿POR QUÉ?"



Genaro Góngora Pimentel, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia manifestó que estos ejemplares consisten en contestar preguntas sobre el por qué somos gobernados, por qué nuestros valores pertenecen a una estructura previamente organizada, y muchas incógnitas más.



"Estos tomos hacen en su conjunto una obra fundamental, todo esto nos permite ver como después de un fracaso cuyo origen estuvo en el sistema constitucional de la época, Carlos se recuperó y enfrentó a los nuevos tiempos con valor extraordinario", dijo.



El autor, Carlos Armando Biebrich Torres, destacó que este diccionario pretende ser de acceso ciudadano, debido a que la técnica utilizada para su creación es por un despacho en materia constitucional y electoral.



"El segundo tomo tiene aspectos, para hablar de lo que está de moda es muy difícil incluso para un abogado preguntarle el artículo 20 constitucional, pero es muy fácil para un ciudadano común y corriente hablar de lo que está de moda, el libro es la ventaja que tiene: es un diccionario para el ciudadano, no para especialistas", manifestó.



Después de la intervención del autor, Miguel Ángel Soto Lamadrid detalló que en el libro existen capítulos extraordinarios sobre prisión preventiva en delitos graves y no graves.