Hacen un llamado a limpiar lote baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fuente de contaminación y fauna nociva afecta a vecinos de la calle Etchojoa, entre Huatabampo y Bacobampo, en la colonia Buenos Aires, por la basura que se encuentra en un terreno.



Aunque han sido pocos los meses que ha vivido en el lugar, Martha Cecilia Navarro aseguró que en el sitio, además de la basura, prolifera la maleza y la fauna nociva que pone en peligro la salud de los vecinos.



"Yo llevo viviendo aquí desde febrero y ya estaba el basurero ahí; la basura se me viene acá a la casa y luego la gente es muy dejada y muy floja porque viene y echa a los perros muertos ahí, hasta ratas han salido. Es un foco de infección y contaminación".



Han sido algunos de los vecinos que han "cachado" a gente ajena a la colonia depositando basura en el sitio, el cual genera un horrible olor y suciedad.



"La gente aprovecha que está solo y le echa cochinero, y es que desde ropa tiran ahí, yo un día vi que un carro estaba descargando escombro; no me tocó ver quién era, pero ese no pertenecía a la colonia.



"Uno de mis vecinos sí les pega sus buenas jaladas de oreja a los que vienen a tirar basura, y en una de esas uno de los que estaba descargando basura le quería pegar porque el muchacho le estaba reclamando", aseguró Guadalupe Herrera, vecina afectada.



Aunque se hagan limpiezas constantes en el sitio, no tarda en volver a las mismas condiciones, por lo cual las vecinas de la colonia solicitaron la limpieza y el cercamiento de la propiedad a sus dueños.