Aplican sanciones por terrenos sucios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 35 sanciones por terrenos baldíos con maleza y basura se han aplicado en lo que va del año, lapso en el que Servicios Públicos Municipales también ha entregado 529 notificaciones.



A través de rondines de inspección, reportes ciudadanos o de Protección Civil, Servicios Públicos ha notificado a más de 500 propietarios de predios por acumulamiento de basura o maleza, indicó Luis Fernando Pérez Pumarino.



El director de la dependencia detalló que al realizar una inspección inician un proceso administrativo para notificar al dueño y solicitarles la limpieza del predio y en caso de no atender el llamado, se aplica una sanción.



"Nosotros tenemos que hacer un proceso jurídico administrativo de ver que en verdad está sucio el predio, Protección Civil también nos manda reportes para decirnos que esos lotes generan basura, pero no para ser sancionados, nosotros aplicamos la sanción", dijo.



De las 529 notificaciones que se han realizado, 342 fueron atendidas por los propietarios quienes limpiaron sus predios, 35 fueron sancionados por no hacerlo y 148 se encuentran en proceso de ser limpiados por los dueños o a la espera de sanción.



Al momento de realizar la notificación si el predio no es limpiado en un periodo estimado de seis días, se realiza una segunda verificación y se aplica la sanción que oscila de uno a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a casi 12 mil pesos.



Vigilan espacios



La Unidad Municipal de Protección Civil a través de su programa de recuperación de espacios ha realizado de junio a la fecha, la visita a 80 puntos por riesgo de incendio.



Juan Francisco Matty Ortega, subdirector de la UMPC, indicó que desde que inició el programa se han retirado 100 toneladas de basura de lugares como parques, puentes, viviendas abandonadas y lotes baldíos.



"Son cerca de 100 toneladas de basura y acumulamiento que las personas dejan en ciertos espacios y que a su vez representan riesgos para ellos mismos y los vecinos de las áreas", detalló.



Debido a que la mayoría de las personas que ocupan estos espacios se encuentran en estado de indigencia, se canalizan al DIF con el programa Mano Amiga y si cometieron alguna falta administrativa, como invadir un predio, reciben una sanción de hasta 36 horas de detención.