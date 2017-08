Se convierte parque en zona selvática

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un espeso matorral verdoso es el que cubre a un parque ubicado en la calle Ramón López Velarde, entre De Los Maestros y Lázaro Mercado, en la colonia Nuevo Sahuaro, en donde vecinos aseguran que además de la maleza, no se ha concluido la construcción.



Karina Villela, vecina del lugar, comentó que el parque se fue llenando de maleza y que los niños de la colonia ya no han acudido debido al mal estado en el que se encuentra el centro recreativo.



"No han terminado el parque, le faltan sube y bajas, resbaladeros y los columpios, ya no van los chamacos a jugar y luego está lleno de maleza y los juegos no sirven, lo único que se usa son la canchita y los aparatos de ejercicio".



La habitante de la Nuevo Sahuaro añadió que hace unos días está fallando el alumbrado del parque, el cual enciende cuando ya está muy obscuro.



"Tiene unos días que los postes de luz están fallando, las lámparas del parque prenden como a las 8 de la noche y luego está todo oscuro, de hecho, ya no dejamos ni salir a los niños por lo mismo, por lo oscuro que está ese pedazo", aseguró Villela.



La vecina ante los problemas que tiene el parque, solicitó a la autoridad correspondiente mantenimiento al parque de la calle Ramón López Velarde.