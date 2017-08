Se llenan de maleza camellones de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los espesos y verdes matorrales atiborran algunos de los camellones distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad.



Las abundantes lluvias de semanas anteriores contribuyeron al crecimiento de maleza; el agua, su fuente de vida, alimenta a las plantas que obstruyen el paso de peatones y que desvían la vista de conductores.



Hay alrededor de 131 bulevares y vialidades que cuentan con áreas verdes, y algunas de éstas han estado representando problemas para peatones y conductores debido a la proliferación de maleza que crece en sus tierras.



En información proporcionada por Servicios Públicos Municipales, se señala que aproximadamente son 147 trabajadores destinados para la limpieza de áreas verdes en la ciudad.



"En Hermosillo hay un total de 865 áreas verdes, de las cuales corresponde a una extensión de 4 millones 78 mil 796 metros cuadrados; existen 669 plazas públicas, 131 bulevares y 69 en áreas rurales".



El área de Servicios Públicos Municipales añadió que casi 600 kilómetros de camellones conforman los bulevares y las vialidades del municipio de Hermosillo.



No están contentos



Uno de los muchos camellones en donde se puede apreciar la maleza, es el que se ubica en bulevar Libertad, en la colonia Adolfo López Mateos, donde Mario Castellano Luna, trabajador cercano, comentó que el área se encuentra en esas condiciones debido a las lluvias.



"Los camellones ahorita con la temporada de lluvias se llenan más de maleza y pues este camellón del bulevar Libertad siempre lo van a ver así, de hecho, viene el Ayuntamiento y lo limpia, pero pues luego a los días se vuelve a llenar matas", aseguró.



Uno de los más grandes problemas que representa la maleza en los camellones es el cruce peatonal y de conductores, quienes aseguran que la abundancia de plantas dificulta la visibilidad y el tránsito.



"Pues la maleza no deja ver cuando vas en el carro para dar vuelta por lo mucho que hay y luego, si los quieres cruzar, en dónde te paras, tendrías que hacerlo en el zacate, y quieran o no la maleza acarrea muchos zancudos", comentó Perla Macías, peatón y conductora afectada.



Afecta la imagen



Da muy mal aspecto, comentó Leonor Rodríguez, vecina de la colonia Nuevo Hermosillo, al referirse a la falta de limpieza del camellón Capomo.



"Es muy mala imagen para la colonia la maleza, sabemos que los encargados de mantener sin ramas el lugar no se dan abasto, pero pues también que le metan pila para que dejen todo bien, para que no sigan en aumento los mosquitos", manifestó.



El señor Primitivo González Silva comentó que el estado de los camellones se debe a las lluvias registradas en la ciudad y que es responsabilidad del municipio mantener sin maleza las áreas verdes.



"Es normal por las lluvias, porque nace la hierba y es que estamos rodeados de montes, y por lo mismo es que nace en áreas en donde la gente no transita; eso ya es responsabilidad del municipio, la limpieza de los camellones, pero también no sabemos si se están dando abasto o no", afirmó.