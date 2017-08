Crece con las lluvias bache en calle del Sur

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A causa de las gran cantidad de agua que corrió por la calle Templo de Tepoztlán, entre Tezozomoc y Tezcatlipoca, en la colonia Valle del Marqués, un gran bache se formó y vecinos aseguran ha causado varios problemas a quienes transitan por el lugar.



Roberto Fimbres, vecino de la calle Tezozomoc, comentó que el bache se hizo desde la primera lluvia de julio, donde la corriente se llevó el pavimento dejando un hoyo de aproximadamente dos metros.



"El bache salió desde la primera llovida en julio aquí en Hermosillo, el mes pasado llovió mucho y pues el agua se llevó el pavimento y luego cuando llueve no se alcanza a ver porque se camuflajea".



El vecino también dijo que en el bache han caído automovilistas y personas, quienes afortunadamente no han resultado lesionadas y cree que no se ha restaurado porque esperan a que la tierra esté en condiciones adecuadas para que el bache sea arreglado.



"Un muchacho ya cayó ahí, también algunos carros, dos pick up se quedaron atrapados en el bache, me imagino que están esperando a que se seque o algo para reparar porque si no, no pega el pavimento en tierra mojada" afirmó.



La peligrosidad del megabache ha puesto a pensar a los vecinos, por lo que Roberto Fimbres pidió al Escuadrón Bacheo su reparación.