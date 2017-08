Piden retirar ramas de un árbol caído

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La caída de un árbol ocasionó que una banqueta y parte de la calle De los Artesanos, en la colonia Adolfo de la Huerta, se encuentre obstruida para el pase de peatones y conductores, situación que tiene molesta a residentes de la zona.



Una vecina, quien prefirió omitir su nombre, comentó que hace un mes que el árbol cayó debido a las fuertes lluvias y que desde entonces se encuentran sus ramas y troncos esparcidos por la acera y vialidad.



"Ese ramerío ya tiene como un mes, o sea que se cayó el árbol y ahí se fue quedando y sí es un problema porque pues la gente no puede pasar por la banqueta y los carros tienen que invadir el otro carril", aseguró.



La afectada añadió que aunque aún no se han presentado accidentes a causa de las ramas, representan un peligro constante en la calle.



"Hasta ahorita no ha pasado ningún accidente pero sí representa un problema porque una de dos o atropellan a alguien por tener que sacarle la vuelta o los carros van a chocar en cualquier rato".



Ante la situación la vecina de la colonia solicitó al Ayuntamiento ayuda para quitar las ramas.