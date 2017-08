Se unen contra la enfermedad de Lyme

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ximena no puede ir al colegio porque su cuerpo no se lo permite. Desde hace cinco años vive con una enfermedad que la ha mantenido entre la cama y el hospital, lugares donde ha aprendido que cada día es una batalla constante para lograr sus objetivos de vida.



Ximena García Cervantes, de 15 años de edad, vive con la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por la picadura de una garrapata portadora de la bacteria Borrelia burgdorferi, que le ocasiona afectaciones dermatológicas, reumáticas, neurológicas y cardiacas.



Para costear sus tratamientos, su familia inició un movimiento titulado Unidos por Ximena contra el Lyme, que ha crecido tanto que además de apoyarla a ella, ha logrado diagnosticar a más de 60 personas, entre niños, jóvenes y adultos en Sonora.



Su madre, Sybil Cervantes Gaxiola, encabeza la organización civil que ha puesto a disposición de los pacientes consultas, análisis de laboratorio especiales y seguimiento de su tratamiento con la colaboración de la doctora María Almudena Cervantes.



La especialista es médico cirujano con maestría y doctorado en Ciencias de la Salud en medicina basada en evidenciadel Hospital Federico Gómez en la CDMX.



Durante dos años, Ximena pasó por varios diagnósticos equívocos que indicaban enfermedades como lupus -pues los síntomas pueden ser parecidos a los de otros padecimientos-, hasta que llegó a manos de la doctora Cervantes, quien acabó por detectar el Lyme en una etapa bastante avanzada.



"La doctora Almudena se ha especializado, sus protocolos y tratamientos han dado muy buen resultado en los pacientes, hay quienes están casi dados de alta porque se diagnosticaron muy a tiempo", explicó Sybil.



La lucha de Ximena y su familia es por la información, para una detección oportuna de la enfermedad en las personas, que a diferencia de ella, podrían acortar el tiempo de tratamiento con mejores resultados, al detener la infección antes de que se disemine por todo el cuerpo.



"Esa es la gran ventaja de un diagnostico a tiempo: Que el tratamiento inicie inmediatamente para evitar que se vuelva una enfermedad crónica", explicó Sybil.La mamá de Ximena afirmó que la enfermedad no limita los planes de su hija, pues actualmente estudia la secundaria abierta en casa, para continuar con la preparatoria y una carrera universitaria.



"Ella está consciente de que es una niña especial, que ha podido ayudar a muchos otros niños, adolescentes y adultos, que su enfermedad tiene un motivo", dijo.