Son abuelitos "on line"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los estigmas de la edad se ven contrarrestados y desmentidos por las ganas de aprender y mantenerse activos; los adultos mayores están acercándose cada vez más a los adelantos tecnológicos para deshacer esa brecha entre ellos y las nuevas generaciones.



Mantenerse activos física y mentalmente, dicen múltiples estudios geriátricos, significa una mayor calidad de vida y salud.



"El aprender cosas nuevas es una manera de ejercitar la mente", explicó Germán Silva Dórame, geriatra de la capital, "especialmente en lo que llamamos cognición, al aprender procesos e involucrar capacidades motrices para usar los dispositivos.



"El adulto mayor, una vez que se jubila cae en un desuso tanto físico como intelectual y estas tecnologías permiten que se reactiven sus capacidades", dijo.



María Herminia Acosta, de 66 años, fue empleada de una farmacia de hospital durante los años ochenta y noventa, donde trabajó a papel, pluma y sumadora buena parte de esos años hasta que la computadora apareció.



"Las computadoras antes se veían muy diferentes", narró, "aquellas eran un aparatote y nos enseñaron a usarlas muy básico, le aplastas aquí y aquí y te sale la nota con el nombre del paciente; ahora tomo un curso de computación y veo que los aparatos son cada vez más pequeños, aquí me enseñan cómo se llaman sus partes y para qué sirven.



"Ahora me actualizo, más que nada, para tener algo que hacer, para no creer que porque ya estoy mayor me voy a quedar ahí en un solo lugar; lo importante aquí es tener relación con los demás, y ahorita si no entramos a la tecnología, no nos relacionamos", dijo.



PRÓFUGOS DEL ASILO



Para mostrar el mundo de información disponible sobre los adultos mayores y su acercamiento a las nuevas tecnologías, don Virgilio se sumerge en la red entre clicks y tecleos en su computadora; saca datos, artículos, estadísticas, sitios web especializados y analiza.



"Somos prófugos del asilo", expresó, "en el asilo no me dejan salir, me tengo que dormir y levantar cuando me digan, si no me quiero bañar me bañan y si me enojo me dan una pastilla para que me calme; es una cárcel, el trabajo es la contraparte, las nuevas tecnologías lo son, porque el aislamiento social nos está matando".



Virgilio Arteaga, hombre de 75 años, es quien está a la cabeza de Abuelos Trabajando por Sonora I.A.P., una institución que hace frente al "viejismo" o discriminación por la edad, a través de la enseñanza de las nuevas tecnologías a los adultos mayores.



EDUCACIÓN CONTINUA



Con sus clases de educación continua, Abuelos Trabajando ofrece herramientas para que los adultos mayores se acerquen y aprendan a usar las computadoras, el Internet, los smartphones y hasta software como Photoshop y aplicaciones móviles.



"Si no aprendemos, el analfabetismo digital se convierte en un problema, porque ni los nietos quieren hablarnos; aquí se aprende a usar YouTube, WhatsApp, Facebook y hasta Kindle de Amazon para leer, es muy difícil cambiar cómo nos criaron pero hay que entrarle al movimiento", aseguró.



Pero la preparación que ofrece Abuelos Trabajando va más allá, pues a través de sus capacitaciones "Oficinista moderno" y "Enfermería digital", los adultos mayores son aptos para reinsertarse en el mercado laboral, donde empresas pueden contratarles a cambio de una deducción de impuestos.



Este septiembre, la institución cumple 21 años de servicio, tiempo en el que han egresado más de 15 mil estudiantes, donde las personas de 50 a 59 años representan el 44% del alumnado, mientras que las de 60 a 69, el 25%.



En la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), el Inegi arrojó que en 2016, 68 mil 894 personas mayores de 55 años utilizaban computadoras, lo que representa un 4.6% del total de usuarios en Sonora.



En el caso de Internet en este mismo sector poblacional, eran 113 mil 259, mientras que en el caso de los teléfonos celulares, se contabilizaron 351 mil 958 usuarios, una cantidad equiparable a la de usuarios jóvenes de 18 a 24 años.



ADIÓS AISLAMIENTO



Las nuevas tecnologías han sido muy importantes, explicó el geriatra Silva Dórame, porque los adultos mayores, los abuelos, tienen más contacto con sus nietos y familiares gracias a las redes sociales, estrechando vínculos y sacándolos del aislamiento social.



"Las limitaciones no las ponemos nosotros como familiares o profesionales de la salud, sino sus capacidades y potencial; solemos subestimarlos, pero no, un adulto mayor puede tener tanto potencial como una persona o profesional más joven, con la ventaja de que ya tienen la experiencia", concluyó.



Martha González, de 68 años de edad, no había tenido contacto con las computadoras hasta hace poco y piensa que aunque se le dificulte, debe continuar sin "dar marcha atrás".



"Tengo que actualizarme para estar a la par de lo que estamos viviendo, porque si se queda una atrás, haz de cuenta que estás perdida, para empezar, con los nietos, porque ‘hay que seguirles el rollo’, como dicen; además, ya tenemos a la mano todo tipo de información.



Y gracias a su acercamiento a la tecnología ahora utiliza un smartphone con WhatsApp para comunicarse con ellos.



"Yo estoy muy contenta de aprender y mis nietos están fascinados", comentó, "me dicen ‘qué bueno, abuela, por fin nos vas a entender".