Relatan decomisos de autos ilegales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Invadidos de impotencia y gran tristeza es como se dijo sentir María Victoria Jasso Aranda, después de que el miércoles pasado, con engaños, personal del SAT le decomisó su automóvil de procedencia extranjera y está afiliado a una organización.



"Yo venía por el Luis Encinas y Periférico, y una camioneta Nitro, color gris, sin logo ni nada, y un pick up me cerró la circulación, me pusieron las torretas y me pararon y me dijeron que iban a verificar mi carro en el recinto del SAT porque era un carro americano", dijo.



Acompañada por uno de los federales, María Victoria se dirigió a un predio localizado en la calle Salamanca Final, para continuar con la revisión, pero al llegar le informaron que su automóvil estaba decomisado.



"Pero tú me dijiste que lo ibas a revisar nomás, le dije al hombre. –No señora, su carro está decomisado porque es ilegal, me dijo. Y me quisieron hacer firmar un documento, yo me sentí impotente, lloré del coraje y le rogué que me devolviera mi carro, es mi herramienta de trabajo, pero no quiso", agregó.



A las 10:00 horas de ayer, un grupo de personas que pasaron por la misma situación que María Victoria, se reunieron a las afueras del "corralón" del SAT ubicado en la colonia las Amapolas, por la calle Salamanca, con el fin de manifestar su descontento ante la situación y con la esperanza de obtener alguna respuesta favorable, pero las cosas se salieron de control y se presentaron actos de violencia.



Testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, comentaron que un grupo de personas ajenas a los afectados, se aprovecharon de las circunstancias y la vulnerabilidad de las personas para incitar a violentar las instalaciones.



"Pues esos hombres animaron a la gente a que tiraran el cerco, entraron por sus carros y muchos se los llevaron, era una manifestación pacífica, pero esos que empezaron a hacer escándalo ni eran de los que se los habían quitado", destacó un testigo anónimo.



Francisco Solano Ramírez, otro de los perjudicados, con lágrimas en los ojos y afectado por la situación, expresó que es un ciudadano que quiere pagar impuestos y tener obligaciones, pero los engaños no son la manera correcta de actuar.



"Cuando me trajeron aquí supuestamente a revisar mi carro me dijeron que estaba decomisado, y esta reacción que tengo es de la impotencia que siento, el coraje por lo que me hicieron y aún así yo firmé todo para recuperar mi carro", apuntó.