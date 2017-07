Vecinos dicen no estar en contra de hospital; pero sí de la ubicación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de los 23 fraccionamientos que se encuentran al Poniente de la ciudad afirmaron estar de acuerdo con la construcción del nuevo hospital de especialidades, pero aún cuentan con dudas si la ubicación es la correcta, debido a los problemas que les afectan desde hace años y no se les ha dado solución.



Karina Ballesteros, vecina de Villa de Parras, exhortó a las personas a no satanizar el movimiento ya que se encuentran en libertad de cuestionar a las autoridades por la construcción de este proyecto que se espera iniciar a construir a partir del mes de octubre.



Algunos de los principales problemas que afectan el sector Poniente son el tráfico vehicular, ya que el bulevar Colosio es de las pocas vialidades en las cuales pueden transitar, además de la inseguridad y los problemas de inundación que se presentan en la zona.



"Son problemas que tenemos desde hace años y aún no nos han resuelto, cuando construyeron el Estadio Sonora dijeron que iba a haber otras vías, pero quién nos asegura que con la construcción de este hospital se va a mejorar", manifestó.



Los representantes destacaron que no se ha tenido acercamiento con las autoridades estatales o municipales, sin embargo, tienen conocimiento de que solamente se llevó a cabo una reunión con vecinos de dos fraccionamientos pero no con las colonias que están sumadas al movimiento.



Son alrededor de ocho mil familias las cuales se han visto afectadas por la incertidumbre de que es lo que pudiera ocurrir una vez que el hospital se encuentre en funciones.