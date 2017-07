Aplican más de 70 sanciones por lotes baldíos sucios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de 70 sanciones se han aplicado en lo que va del año a propietarios de lotes baldíos que acumulan basura, maleza y escombro, indicó el director de Servicios Públicos Municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino indicó que del total de 485 reportes que han recibido de predios con basura, cerca de 412 fueron limpiados por los dueños, mientras que el resto recibió sanción.



"De los reportes que nosotros tenemos con acta circunstanciada y ya notificados, el 85% de los casos ellos lo limpian, y el resto que ya está notificado y no lo limpia ya se le sanciona", detalló.



La sanción que varía de 150 a 300 UMAs, que equivale de tres mil 774 a 11 mil 323 pesos, se interpone luego de que los propietarios fueron notificados por Servicios Públicos y no limpiaron su terreno.



"Una vez que se levanta el reporte y se verifica, se inicia con el proceso de notificación, se busca de quién es el lote baldío; la notificación puede ser de una semana a un mes, cuando son notificados le damos seis días para que lo limpie por su propia cuenta", agregó.



El director de Servicios Públicos recalcó que no sólo reciben reportes de parte de los ciudadanos, sino que también se realizan recorridos para detectar lotes baldíos utilizados como basureros clandestinos o con maleza acumulada.



Cuando un propietario es notificado por tener un predio con hacinamiento de basura, maleza o escombro y limpia el lugar en el tiempo designado, se cierra el expediente, pero si se designa una sanción y vuelve a presentar el problema de acumulamiento se notifica como reincidente.



"Ahora con las lluvias inmediatamente crece la maleza y el predio se tiene que notificar nuevamente, pero no es reincidencia, sino cuando ya se aplicó una sanción y si se vuelve a notificar no cumple, la sanción aumenta hasta 300 UMAs", recalcó.



En caso de reincidencia la sanción puede aumentar hasta 300 Unidades de Medida y Actualización, lo que corresponde a un total de 22 mil 647 pesos.