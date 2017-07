Regulación no es la solución: Araiza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La asociación civil protectora de animales Pata de Perro afirmó que la regulación del número de animales que los ciudadanos pueden tener en sus casas luego de una probable reforma en la Ley de Protección a los Animales en Sonora, podría dar pie a la duplicación del problema de sobrepoblación callejera.



"Regular (el número) es difícil por la problemática que tenemos; si al regular le pides a la gente que se deshaga de sus animales, el problema se nos va a duplicar, porque muy probablemente terminarán en la calle o en el antirrábico", dijo Carolina Araiza, representante de la asociación.



Actualmente se está trabajando en la ley para realizar algunas reformas, sin embargo, en lo referente al número de mascotas por hogar, se requiere "un muy buen análisis sobre cuáles serán las consecuencias que se tendrían", agregó Araiza.



La principal sería el incremento del número de animales en las calles, que a su vez ocasionarían un alza en las estadísticas de ataques, mordeduras, zoonosis y otros riesgos infecciosos.



Para la asociación el problema no radica en el número de mascotas que se tengan en los hogares, sino en los cuidados específicos que los animales necesitan y que los dueños tengan la capacidad de dar.



"Habría que hacer un análisis muy profundo y a conciencia; la regulación no es viable, no es factible, pero sí tenemos que usar nuestro sentido común, que sé que puede ser muy difícil, pero es para eso, para mantenernos bien con tantos animales", agregó.



Reportan casas con acumulación de heces

Por Tanya Vásquez



Cerca de 10 reportes de casas con acumulación de excremento de perro recibe a la semana el Centro de Atención Canina y Felina, informó el director José Ariel Félix.



Este tipo de reportes es de los más frecuentes que recibe el centro, aseguró el doctor Félix Ortiz, y se debe a que la mayor parte de los dueños de mascota trabajan durante el día y limpian las heces cuando se encuentran secas.



“Llegamos, le decimos al vecino que está causando un fecalismo en el patio y se les da un tiempo de cinco días para que subsane todo eso, que limpie y si continúa se le da su sanción”, indicó.



El doctor José Ariel Félix recomendó a quienes tengan mascotas que recolecten las heces inmediatamente, pues estas pueden ser aspiradas por los humanos y causar el parásito taenia, comúnmente llamada “solitaria”.



“Aunque esté en nuestra casa hay que recogerla inmediatamente, porque si defeca en la mañana, con el sol se seca y podemos tener un problema de salud, de que se pulverice y las heces las respiremos”, mencionó.



Los reportes se pueden hacer al 072, agregó, y las sanciones, que pueden ser también por maltrato, se aplican de parte del Jurídico del Centro en caso de que los dueños no cumplan con el compromiso de limpiar los espacios.