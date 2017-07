Realizan operativo en Hospital General

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una persona atendida y más de una tonelada de basura fue el resultado del operativo de recuperación de espacios en el Hospital General del Estado por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Francisco Matty Ortega, subdirector de la UMPC, indicó que la basura se retiró de ambos extremos del puente peatonal donde una persona había tomado este lugar como hogar reclamó objetos y declinó del apoyo por parte de DIF municipal.



"Apareció la persona y quiso recuperar más que nada objetos personales, cosa que se le permitió, el refiere que es de Mazatlán, también se le ha ofrecido pasaje y apoyo, pero no quiso este apoyo y se le hizo la reiteración de que no puede ocupar este espacio", dijo.



En los extremos del puente se encontraron objetos como ropa, cartón, cobijas, basura electrónica, cableado y hasta un recipiente utilizado como letrina portátil.



Por su parte Servicios Públicos Municipales indicó que cada quince días acuden a retirar basura del puente y darle mantenimiento con hidrolavadora, y aunque el área de lado de la universidad se cercó, los indigentes han encontrado la forma de entrar.



En esta ocasión se acudió al lugar como parte de una denuncia ciudadana que aseguraba que el puente estaba siendo ocupado como hogar por personas en situación de calle.



Un adulto mayor que se encontraba inconsciente en la banqueta del hospital fue atendido luego de que Protección Civil se acercara y verificara si se trataba de una persona en situación de calle, pero al no responder fue atendido por personal del hospital.