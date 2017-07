Fuga de agua le pega al asfalto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de un mes es lo que tiene una fuga de agua potable, y vecinos de la colonia Miguel Hidalgo aseguraron que el agua corre desde la calle Villa Juárez hasta la calle Opodepe y el bulevar Solidaridad, ocasionando problemas en el pavimento.



Eleodoro Montijo Ruiz, vecino de la calle Opodepe, comentó que la fuga de agua ha ido dañando poco a poco el pavimento, provocando su deterioro hasta formar grandes baches por donde corre el agua.



"No deja de tirarse el agua y aparte que el pavimento ya se está levantando por el agua, la misma agua aflojó el asfalto, por eso se hacen muchos baches, al rato ya no vamos a tener pavimento otra vez", comentó.



A pesar de que se han atendido los reportes de la fuga constante en el sitio, don Eleodoro aseguró que a los días la fuga vuelve a surgir y que el agua que se estanca se enlama, provocando mal olor.



"Sí viene Agua de Hermosillo a arreglar, pero a los días vuelve a brotar otra vez el problema y es constante, el agua ya está verde porque se estanca, y es que las tuberías están reventadas y por eso no tiene solución", agregó Montijo.



La calle ya destrozada y el desperdicio de agua potable fue el motivo por el que don Eleodoro Montijo Ruiz solicitó a Agua de Hermosillo la reparación de las tuberías dañadas, pues son muchos los problemas que ésta ha causado.