Busca un boleto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de no ser una disciplina que se imparta en las clases de preparatoria, el joven Óscar Ernesto Angulo Flores, del Cobach Reforma, es parte de la preselección para la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía.



Con poco tiempo de preparación el alumno de tercer semestre y que forma parte del Club de Ciencias de este Cobach, participó con un examen en línea y fue uno de los 20 jóvenes de México que participaron en la Olimpiada Nacional en Tonantzintla, Puebla.



"Para aprender Astronomía empecé a recibir asesoría hace tres meses y me enseñaron en el Club de Ciencias, me preparé bien y quedé en el Nacional y también en la preselección", platicó.



Óscar Ernesto asesorado por el maestro Guillermo Careaga y otros alumnos quedó dentro de los ocho preseleccionados de México que actualmente se preparan para ser uno de los cuatro seleccionados para ir a Chile.



"En junio participamos en la Olimpiada Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y quedamos ocho preseleccionados para la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Aeronáutica que será en Chile", comentó.



En las prubeas que ha realizado ha observado temas como armado de telescopios, cohetería, órbitas, entre otras y espera que en los próximos días se le notifique si es parte de esta selección y posteriormente buscar un lugar en la Olimpiada Internacional.



"La idea popular es que es ver estrellas nada más, pero no es así, la prueba se divide en dos partes, la prueba teórica y la prueba observacional, armado de telescopios, cohetería



Armar un cohete con lanzadera propulsada por agua a presión", explicó.



Aunque apenas ingresará al tercer semestre de la preparatoria, Óscar Angulo desea estudiar una Ingeniería Aeroespacial ya sea en Chihuahua o Tijuana, aunque espera que para cuando se gradúe del bachillerato se abra la carrera en Hermosillo.