Inducción al suicidio en menores no se persigue de oficio: Abogado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La mamá de la niña de 10 años que intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas tendría que interponer la denuncia ante la Fiscalía Ministerial, ya que el delito que se cometió en este caso no se investiga por oficio, informó el abogado Luis Fernando de la Ree Dávila.



"Tendría que iniciarse una investigación para saber de dónde salieron las invitaciones (a ingerir pastillas) o depende de lo que haya generado la conducta de la menor, es lo que tiene que investigarse primero", dijo.



Contra quien resulte responsable tendrá que hacerse la denuncia, agregó, y la fiscalía será la que se encargue de allegar todos los medios necesarios para integrar la investigación y de ahí se puede desprender el delito.



El experto en leyes destacó que en caso de que se comprobara que las conductas de la niña fueron influenciadas por la página de la red social, la Policía Federal tendría que investigar al creador de la misma y la sanción dependería de diversos factores.



"Habría que establecer primero qué persona es la responsable, de qué nacionalidad, si es menor de edad o adulto, ya que la sanción es muy distinta; es muy complicado, pero sí se investiga", apuntó.



HAY DOLO



"Tratándose de una niña de 10 años de edad, hay un dolo", afirmó el abogado Lorenzo Ramos Félix, "la mamá puede hacer una denuncia contra quien resulte responsable y tiene que acusar por inducción al suicidio, que es un delito agravado porque fue intento de infanticidio el que se cometió".



Externó que es la Policía cibernética la que tiene que llevar a cabo la investigación por el delito de inducción al suicidio a través de una red social, y que además el caso se debe investigar con cuidado.



"Hay otro problema, y se tiene que hacer un análisis de más cuidado, es el hecho de que en redes sociales ya están apareciendo sitios que están diseñados por gente pervertida o malvada para orillar a hacerse daño", agregó.



Apoyarán a padres



A través de una brigada a cargo del personal de Salud Mental y Adicciones se dará seguimiento al caso de la menor de 10 años de edad que intentó suicidarse con Ibuprofeno en el Municipio de Nogales, informó el secretario de Salud.



Gilberto Ungson Beltrán indicó que tanto la niña como los padres de familia recibirán atención sicológica para complementar la información que hasta el momento se tiene del caso.



Detalló que el estado de salud de la niña es bueno y que permanece hospitalizada en una clínica del IMSS.



"Al momento se tienen detectadas algunas situaciones muy particulares que hoy no es oportuno poderlas comentar, pero la niña se encuentra bien y no está en situación de riesgo", expuso.



Pide a padres estar atentos de lo que ven los menores



A estar atentos a lo que los menores ven por redes sociales o Internet, exhortó el titular de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, después del incidente donde una menor de 10 años trató de suicidarse en Nogales.



El presidente señaló que se debe estar alerta de cualquier forma de daño que puedan autoinfligirse los menores, es por ello que es necesario supervisar el uso de Facebook, Twitter, entre otras herramientas.



"Nosotros los padres somos los únicos responsables en cuidar los accesos a la tecnología y debemos estar atentos en los tutoriales de uso, ya que sólo son para mayores de 18 años y en ese sentido no debemos ser permisivos", manifestó.



Luna Salazar extendió a la familia apoyo sicológico y legal que sea necesarios por parte de la Aepaf a los padres de familia y a la menor afectada.



Reiteró a los padres el estar atentos del contenido que ven los menores y evitar que estos sean parte de grupos que los inciten a cometer actos que puedan atentar contra su integridad física.