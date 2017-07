Exponen vecinos sus razones en 12 puntos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los vecinos del grupo Familias Unidas del Sector Colosio Poniente enviaron una carta a la Gobernadora de Estado donde le exponen sus 12 razones por las que solicitan no se construya el Hospital General de Especialidades en Colosio y Quintero Arce.



En el oficio enviado el 13 de julio detallan que el hospital requiere de facilidad de acceso para ambulancias y transporte público, pero por esa área sólo circula una ruta de camión.



Agregan que se generará un flujo adicional vehicular.



Como tercer punto añaden que esa zona del bulevar Colosio ha registrado una gran cantidad de hundimientos, especialmente en época de lluvias, por lo que consideran que no soportaría más tráfico.



Indican que el Quintero Arce en su conexión con el García Morales es solo de dos carriles por lado y no será posible que haya rápido desfogue vehicular.



Explican en su sexto punto que por el riesgo de inundaciones en la zona consideran que la ubicación no es la adecuada.Apuntan que los días en los que hay partido de beisbol es intransitable en las horas de inicio y final del juego y en el punto ocho exponen que el público para el cual está destinado el hospital no es del nivel socioeconómico de la zona.



Argumentan que está distante de los subcentros urbanos de mayor población y que los pacientes suelen ir acompañados de familiares quienes no tendrán en la cercanía lugares económicos para pernoctar.



El onceavo punto se refiere a que consideran se generaría inseguridad, pues hay indigentes que merodean estos espacios para buscar comida.



La zona ha tenido un crecimiento ordenado y de tipo residencial, abundan en el doceavo y último punto.