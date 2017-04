Marchan sindicatos de la Unison hacia el Palacio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entra comisión negociadora del Staus a Palacio de Gobierno. Foto: Daniel Ríos pic.twitter.com/nTNicDUZZm — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 27 de abril de 2017

Inician sindicatos de Unison marcha hacia Palacio de Gobierno y Congreso del Estado para exigir solución a sus demandas.Después de la asamblea general del Staus y Steus, decidieron realizar la marcha previo a la votación para irse a huelga este viernes a las 17:00 horas.El día de ayer el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) rechazó la propuesta que hizo el rector Heriberto Grijalva Monteverde, el Staus hará una revisión de lo que ha logrado hasta hoy.De acuerdo con Ismael Arredondo Casillas, líder del Steus, en la homologación de la despensa y el fondo de ahorro son los puntos en los que no están de acuerdo, pues la propuesta no es lo que esperaban.Señaló que ellos piden 700 pesos más al mes por empleado en la homologación de despensa y la Máxima Casa de Estudios les ofrece 50 pesos más."En esos dos puntos es completamente insuficiente y se rechaza el ofrecimiento en lo general porque las demandas centrales son la homologación de la despensa y el fondo de ahorro y en esos puntos no cumplen las expectativas que la asamblea y los trabajadores estamos esperando."El sindicato no aceptó la propuesta porque es muy mínima, lo que se ofrece en la despensa es la demanda central, el otro es el fondo de ahorro porque tenemos 10 años con la misma cantidad", destacó.El Steus sigue abierto a otra propuesta y en caso de que no se lleve a cabo se votará el próximo viernes 28 de abril a favor o en contra de huelga.