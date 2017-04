Solicitan limpieza en Los Naranjos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de Los Naranjos se quejaron de los basureros clandestinos que con el paso del tiempo se han ido formando en algunas calles y andadores de la colonia, como el que se ubica frente a un jardín de niños.



Sacos de basura, escombro y ramas secas es lo que permanece en el andador que se ubica sobre la calle Imperial, entre Bahía y bulevar Los Naranjos, en el que, según los reportantes, la basura lleva meses acumulándose.



"La gente es bien cochina, no cuida ni limpia sus casas o las cocheras y viene a echar la basura a los andadores; el Ayuntamiento ya limpió tres (andadores) y los dejaron muy limpios, pero la gente no los respeta", externó María Isabel.



La residente en la colonia desde hace más de 35 años, explicó que los andadores se encuentran en la parte media de la calle y conecta una calle con otra, y su función principal es de área verde, pero no todos los colonos cuidan el lugar donde viven.



Gabriela Guerra, otra de las reportantes, comentó que no sólo los corredores fungen como focos de infección, sino lugares desolados que se encuentran en algunas calles del sector, como en la calle Bahía, a un costado de unos campos deportivos, donde prolifera la basura y otros desechos.



"Yo me la llevo limpiando el cochinero, pero ya me harté, y no nomás son los vecinos los que tiran la basura en la calle, sino que a veces viene gente de otras partes y deja los costales con basura, bolsas y hasta animales muertos, deberían de multarlos y obligarlos a que limpien", apuntó.