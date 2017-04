Escombro y maleza bloquean banqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Escombro y maleza afecta el tránsito peatonal de ciudadanos que diariamente caminan por la colonia Centro, por la calle Narbona casi esquina con bulevar Luis Encinas.



Gloria Esqueda Valenzuela, quien transitaba por el lugar, detalló que el problema surgió desde hace casi dos meses cuando que se comenzó a arrojar escombro y en ocasiones basura en el predio donde se sitúa el bloqueo de la banqueta.



"Parecía que iban a construir y que por eso dejaron esa tierra, pero ya nunca la recogieron, el problema es que una parte tapa la banqueta y por aquí viven muchas personas mayores que aunque quieran no pueden exponerse y cruzar por la calle".



Adelina Bonillas Pérez, vecina de la comunidad, dijo que el dueño del terreno no se ha presentado en el sector desde hace más de un año, por lo que pide apoyo a las autoridades competentes para que solucionen el problema.



"El problema es que por aquí pasan muchas personas que no tienen hogar y a veces vienen y tiran mucha basura en ese terreno, lo cual nos afecta a nosotros como vecinos porque huele muy mal".