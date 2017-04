Nace "Santovalle", un concepto creativo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Un producto creativo, innovador, diferente y con un gran reto, es el nuevo supermercado ‘Santovalle’, que Corporativo del Norte inauguró ayer sobre los bulevares Eusebio Francisco Kino y Valentín Gómez Farías, en la colonia Pitic.



Servando Carbajal, presidente del corporativo, precisó que se trata de la primera tienda de autoservicio de este tipo en Sonora, la cual representa su experiencia de 25 años como empresario y un trabajo de 20 años junto a sus colaboradores.



Para realizar el corte de listón, Carbajal estuvo acompañado de la señora Sylvia Loera de Healy; el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; así como de colaboradores.



Lo más importante para el corporativo, manifestó Carbajal, son su filosofía y cultura empresarial, la cual no se rige en crecer o hacer a la empresa, ni generar sólo empleos, sino en realizar cosas diferentes.



"Hay gente que piensa que todo se hace con dinero, yo soy de las personas que piensan que no necesariamente. Hemos buscado la forma de cómo hacerlo, donde la actitud es ‘yo quiero, yo puedo, yo me esfuerzo, yo me entrego y yo pago el precio’, es la parte más importante", acentuó Servando Carbajal.



Además, dio a conocer que ‘Santovalle’ se suma a las 80 sucursales con las que cuenta Corporativo del Norte en Sonora, cuya visión es el entendimiento de las necesidades y preferencias de los sonorenses.



"Con la creación de Santovalle queremos decirle a todos nuestros clientes y a la sociedad en general, que quienes integramos la gran familia del corporativo seguimos confiando en nuestra gente", agregó, "es así que tenemos la mira puesta en grandes proyectos de expansión, consolidación y crecimiento".