Solicitan limpieza en El Jito final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre basura y malos olores así es cómo viven vecinos de la colonia El Jito final, pues los baldíos son utilizados como basureros clandestinos y a pesar de los constantes reportes, la situación sigue igual.



A un costado de la calle Zaragoza final, un gran baldío se encuentra lleno de basura, escombro y hasta animales muertos, los residentes del lugar mencionaron que frecuentemente se observan personas depositando los desechos en el lote.



“Antes yo reportaba a cada rato porque se veían los carros que llegaban y tiraban la basura o escombro, pero las autoridades no hacen caso, sigue igual de sucio, también los mismos vecinos tiran basura”, comentó un vecino de la zona.



Además de los malos olores que se despiden y la mala imagen que ocasiona la basura, colonos platicaron que hay ocasiones que algunos vándalos queman la basura, por lo que piden la intervención de las autoridades.



“Vienen muchos malandros para acá y queman la basura, por dañistos o no se, pero es muy peligroso, nunca hemos tenido que llamar a los bomberos, pero aquí hay niños y puede haber un accidente”, recalcó.



Aunque son partes altas aledañas al cerro donde se acumula la basura, los vecinos afirmaron que por la zona sí pasa frecuente el camión recolector de basura, por lo que no hay motivos para depositar la basura en el baldío.